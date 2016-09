Kas sullegi valmistab poodides olev kingauputus peavalu ning ei tea, mida võtta, mida jätta? Väidetavalt on üks kingatrend selline, mis sobib kõigile.

Jalanõude ostmine võib olla paras peavalu, sest valik on küllalkti suur ning ühe paari välja valimine seetõttu küllaltki keeruline. Hollywoodi staarstilist Rachel Zoe on otsustanud kingamurega hädas olevatele naistele appi tulla ning väidab oma trendikirjas, et on olemas üks trend, mis sobib kõigile naistele.

Väidetavalt on tegu kuulsate Mary Jane stiilis kingadega, mis on moepildis olnud juba ilmatu kaua aega, kuid on tänavu saanud värvide, materjali ja lisandite näol kõvasti trendipunkte juurde. Kes ei tea, millised kingad on Mary Jane'id, siis tegemist on küllaltki jämeda kontsaga kingadega, millel on jalaselja peal kinnitus, mis võib olla näiteks T-tähe kujuline või hoopis üks või mitu rihma. Esialgu olid Mary Jane'd hoopis lastele mõeldud madalad jalanõud, mida kanti sokkidega. Tänaseks on neist saanud aga naiste kingaklassika.