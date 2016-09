Kuigi kallima petmine on taunitav nii või naa, peatus Female First küsimusel, kas sarvetegijad eelistavad kaaslase tagaselja suhet luua pigem võõra või neile juba tuttava inimesega.

Selleteemalise küsitluse tulemusel selgus, et üle kolme neljandiku eelistab kõrvalhüpet võõraga.

Ja põhjus on?

Küsitluses osalenud tõid võhivõõraga salasuhte loomisel eelisena esile siduvate emotsioonide puudumise. Näiteks toodi välja, et kui tegu pole näiteks töökaaslase või peretuttavaga, ei pea uue voodipartneriga olema kuigi hooliv, ettenägelik ega ka sõbralik.

18% kolmest neljandikust tunnistas, et seks võõraga on lihtsalt erutavam. Paljud tõdesid, et tuttavaga voodit jagades oleksid nad alateadlikult pidevalt hirmul.