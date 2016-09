Esmaspäeval kogunenud Reformierakonna juhatus kiitis heaks erakonna esimehe, peaminister Taavi Rõivase ettepaneku kinnitada välisministri kandidaadiks senine haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ja haridus- ja teadusministri kandidaadiks senine Riigikogu liige, varasem rahandusminister Maris Lauri.

"Jürgen Ligi pikaaegne kogemus poliitikas ja rahvusvahelises suhtluses ning erialane taust teevad temast väärika kandidaadi välisministri kohale," ütles Rõivas.

Jürgen Ligi sõnul on maailm muutustes ja sama juhtub paratamatult riikidevaheliste suhetega. "Igapäevase diplomaatia kõrval on üleval tavapärasest teravamad teemad ja riikide koostööle sunnitakse peale muutusi. Riikide ja rahvaste saatus sõltub kõige otsesemalt sellest, kuidas käsitletakse koos rändekriisi, majandust või EL ja NATO teemasid," lausus Ligi.

"Maris Lauri majandusanalüütiku kogemus ning teadusmagistri kraad majandusteaduses aitavad mõista Eesti teadus- ja haridusmaastiku ees seisvaid keerulisi valikuid," sõnas Rõivas.

"Minu jaoks on haridus alati kõige olulisem, sest see on nii indiviidide kui kogu ühiskonna edukuse aluseks. Kindlasti plaanin jätkata haridusmaastiku korrastamisega ja reformide lõpuleviimisega. Eesmärgiks on ka õpetajate palga tõstmine, selleks tuleb vahendid leida," ütles Maris Lauri. "Teadus- ja arendustegevus peab samuti olema riigi priorieet. Meil on head teadlased, oluline on, et need teadmised leiaksid rakendust uutes arendustes ja toodetes, praktilist kasutamist ettevõtluses. Samuti on minu jaoks oluline, et haridussektoris oleks nii riigi kui erasektori raha, eelkõige tuleb eravahendeid tuua teadus- ja arendustegevusse," märkis Lauri.