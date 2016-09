Kolmekümnendad on suurepärane vanus, kuigi vahel võivad inimesed Sulle kaasa tunda, ei tasu end sellest siiski häirida lasta ja lihtsalt nautida elamist, soovitab The Zoe Report.

Kolmekümnendad on reeglina muutuste aeg, kuid sellest hoolimata on 30ndates naised tihti õnnelikumad kui üheski teises vanuses naised.

1. Vanu sõprussidemeid on väga keeruline hoida. Paljud on pühendudnud perele ja lastele ning endale seetõttu uued sõbrad leidnud. Samuti on neid, kes keskenduvad karjäärile ning kel pole enam aega vanade sõpradega välja minna või siis kolitakse lihtsalt uude kohta ning leitakse endale seal uued sõbrad.