Victoria Beckham (42) pani ahhetama paljud moeilma inimesed, tuues 2017. aasta kevad-suvise kollektsiooni esitlusel lavale anorektikutele omase välimusega modellid.

Et viimase aja trend on soosinud pigem täidlasi mannekeene, on Victoria seesugune valik, et mitte öelda ajas tagasiminek, paljudele hämmingut tekitanud.

Etenduses osalenud teismelise modelli, 180 sentimeetri pikkuse Jessie Bloemendaali piht on sama peenike kui 8aastase lapse oma, kirjutab Daily Mail.

Kriitikute sõnul nägi aga 15aastane Julia Ranter välja kui "poolnälginud kosmosekooli õpilane".