Elisabeth Egel saab 50 meetri vabaltujumise ajaks 33,49, mis annab talle oma ujumises 4. positsiooni. Finaali see eestlannat ei vii, aga järjekordselt tubli 10. koht. Seljataha jäi 7 konkurenti.

Did you know? Visually impaired swimmers are aided by tappers letting them know when the lane is ending #Paralympics pic.twitter.com/Ls5qGmrDYj