👑 tädi Annaga @annawintourofficial 😎@tommyhilfiger @gigihadid #tommynow #tommyhilfiger #tommyxgigi #newera #newcollection #springsummer #ss17 #nyfw #happypuppy #capsulewardrobe #capsulecollection #newyork #fashionnews #fashion

A photo posted by Ženja Fokin (@zenjafokin) on Sep 10, 2016 at 1:26am PDT