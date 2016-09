EMHI andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 4-11, põhjarannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 17..21°C

Teisipäeval tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ja ilm on sajuta ning laialdaselt selge taevaga. Tuul puhub valdavalt loodest ja põhjast ning on öösel mõõdukas, päeval võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel 7..12, rannikul kuni 15, päeval 16..21°C.



Kolmapäevaks kandub kõrgrõhuala Eesti kohale ja selle servas on meie ilm sajuta. Tuul on võrdlemisi nõrk, öösel on valdavaks põhjakaare, päeval aga muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on öösel 5..10, rannikul kuni 14, päeval 14..18°C.



Neljapäev püsib kõrgrõhuala mõjualas sajuta ja vaikne. Arvestada tuleks jaheda õhumassi ja taimede kõrgusel öökülmaohuga, õhus võib temperatuur 4..8°C-ni langeda, maapinnal aga 0°C-ni, päeval tõuseb 16..18, kohati 20°C-ni.



Reedel püsib kõrgrõhkkonna ülekaal. Sadu tõenäoliselt ei tule, kuid pilvede hulk sõltub servaga Eesti piiri lähistele laieneva madalrõhkkonna mõju ulatusest. Kui on pilvi enam, siis öine jahtumine on väiksem ja öökülmaohtu ei ole, kuid päev on jahedapoolne ning temperatuur 20°C-ni ei tõuse. Selgema taeva korral võib temperatuur maapinna kohal 0°C lähedale langeda, päevasoe kerkib 20°C-ni.