Puhkekodu direktor kohtab puhkajat, kes on just kalapüügilt tagasi jõudnud:

"Noh, kuidas kala ka näkkas?"

"Ah, ei saanud kalapoegagi."

"Esimese päeva kohta pole see sugugi kõige hullem," lohutab direktor. "Mõni puhkaja ei saa siin kala kogu puhkuse jooksul. Vaat see on ebaõnn!"