Kui maa väärtus hinnataks homme ümber ja selle tulemuste järgi küsitaks ka kohe maamaksu, ootaks maaomanikku mitmekordne maksutõus. Maa-amet ja keskkonnaministeerium on käivitamas uue maamaksu ja maahindamise seaduse loomist, kuid inimesi püütakse rahustada: esimeste hindamisteni jõutaks vähemalt kahe aasta pärast ja tulemuste põhjal langetaksid omavalitsused maksumäärasid.

Viimsi vallas maatükki omav Jaan võimalikust maamaksutõusust ei vaimustu. Sealne maksuprotsent on 2,5 ja oma maa eest tuleb tal seega aastas maksta 121 eurot. Kui maa hinnataks ümber, oodataks Jaanilt pea seitse korda rohkem raha. Aastal 2001 oli tema maa väärtuseks 4860 eurot, kuid uskudes kinnisvaraportaali kv.ee keskmise Viimsi vallas tehtava tehingu hinda, on praegu selle väärtus 50 000 eurot. Hindamisspetsialist Andres Teder leidis, et Jaani maatüki väärtus võib praegu olla ka 34 000 eurot. Kui võtta aluseks Tederi arvamus, peaks Jaan maksutõusu korral maksma 850 eurot. Olukorda, kus maaomaniku maksud hüppeliselt tõusevad, tuleb keskkonnaministri Marko Pomerantsi sõnul ära hoida, kuid ta nendib, et selliste seaduste loomine on rahandusministeeriumi rida. "Aga ilmselge on see, et see [seadusemuudatus] peab tulema – muud varianti ei ole," ütleb Pomerants ja lisab, et kui muudatusi ei tehta nüüd, tehakse neid 20 aasta jooksul niikuinii.

Samas pole tema sõnul praegu miski veel kindel, sest keskkonnaministeerium on oma mõtetega alles alguses: maa hindamise seaduse muutmise eelnõu väljatöötamise kavatsus on veel kooskõlastusringil. Viimati hinnati maad 2001. aastal, kuid praegu on andmed juba vananenud, sest keskkonnaministeeriumi esindajate sõnul on praeguseks maa väärtus tublisti kasvanud. Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits selgitab, et praegu on maa hindamine ja selle maksustamine seotud. 1994. aastal vastu võetud seadus ongi loodud mõttega makse määrata. Tiits arvab, et maa hindamine ja maksustamine võiksid olla rohkem lahus. Praegu loodetakse, et seadus kinnitatakse riigikogus 2017 sügisel. Sellele järgneks olemasolevate andmete analüüs, kuhu loodetakse kaasata eri valdkondade spetsialiste. Pomerantsi sõnul ei tule maksumuutusi tõenäoliselt enne 2020. aastat, sest esimene võimalus maa hindamiseks vajaminevat raha küsida võib olla alles tuleva aasta kevadel. "Aga võib juhtuda, et ei ole võimalik. Kui seadust ei ole, siis pole ka millegi peale küsida," selgitab ta ja lisab, et sel juhul avaneb raha küsimiseks järgmine võimalus alles 2018. aastal.

Maa hindamise esialgseks maksumuseks peab minister vähemalt 700 000 eurot. Ta kinnitab, et maamaksu määravad ja saavad endiselt omavalitsused.