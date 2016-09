"Kunagi ma arvasin, et ei elagi neljakümneseks," tõdeb ta muretult. "Mu elu oli kodu-töö, töö-kodu, nädalavahetustel jooming. Ja varem ka nädala sees jooming. Olen oma elus hästi palju alkoholi kuritarvitanud." Napsi juurde käisid loomulikult ainult mehised road ja nõnda need kilod tulid, polster muudkui kasvas. "Ma ei saanud pastlapaelugi enam korralikult kinni siduda, pidin kõhu sisse tõmbama," muigab ta. Aga ega suurt kõhtu pole lihtne sisse tõmmata.

Õige matšomees tervise pärast ei muretse – elu on selleks, et seda põletada. Söögiks burks ja rasvast tilkuv ribi, jala ei käi ja vett ei joo. Umbes nõnda mõtles pool aastat tagasi ka 30aastane Andres Punder, üks viiest julgest Eesti mehest, kes osaleb TV3 saates "Tõeline Eesti mees".

"Eks kõigepealt vaadatakse ikka raamatu kaant – kui see lugema ei kutsu, siis kahjuks nii on," usub ülekaaluliste meeste saate staar, Andres Punder, et tal pole naistega vedanud selle pärast, et oli liiga ümar.

Viimasel ajal, juba enne saatesseminekut, sai Andres isegi aru, et senises rütmis napsi visata ei saa ning tõmbas hoogu kõvasti maha. "Kunagi jõin õlut selle pärast, et purju jääda. Kui nüüd õlle võtan, siis pudelikese lihtsalt maitsenaudingu pärast."

Kõhn poiss ei ole Andres kunagi olnud. "Ema oleks pidanud rohkem silma peal hoidma, mida poeg sööb, aga ta kinnitas kogu aeg, et kõik on hästi."

Mees tunnistab, et isa puudumine andis kasvatuses tunda – ema üksinda ei suutnud pojast viksi meest vormida. Pärast põhikooli, kui Andres Kehtnasse kutsekooli astus, läks õppimisega kohe pahasti – kitsaste koduseinte vahelt pääsenud poiss tahtis "elada". "Sealt need peod ja alkohol algasid," tunnistab ta. Kooliskäimine jäi kiiresti katki. Andres üritas küll ka õhtukas keskharidust kätte saada, kuid sealgi ei pidanud rahutu vaim pikalt vastu. "Nii et põhimõtteliselt on mul kaks korda alustatud kümnes klass," sõnab ta.

Terve elu põdeja mees

Ainuke töö, mida ta tõeliselt tunneb, on keevitamine. "Kui haridust ei ole, siis peavad käed-jalad paremini töötama," leiab Andres. Paraku ei tööta paksukestel käed-jalad pikalt hästi ning mees leiab, et nüüd, kolmekümneselt, oligi viimane aeg ennast tõsiselt käsile võtta.

Teleekraanil rebib muheda ja muretu olekuga Andres kildu, näib, et sellist meest ei morjenda miski. Kes teda paremini tunneb, teab, et tegelikult on turske turvise sees peidus õrn ja tundlik natuur. "Ma ei ole tegelikult tähelepanuga harjunud, olen vaikne ja tagasihoidlik maapoiss. Ja kunagi oli mul ikka väga madal enesehinnang," tunnistab Andres. "Olen nagu kloun – teiste ees viskan nalja, aga sisemuses kriibib." Ta tõdeb, et ilma heade ja toetavate sõpradeta, eeskätt laheda naabrinaiseta, kes teda alailma tagant torgib, oleks ta tõenäoliselt palju katkisem mees.

Õieti oligi naabrinaine see, kes Andrese saatesse registreeris. "Ta ähvardas, et teeme pulli, paneme su kirja. Ma mõtlesin, et jutt jutuks," räägib Andres. Aga siis võeti TV3st ühendust ja saadeti uus, detailsem ankeet. "Alguses ma ei saanud aru, et mis ankeet. Siis mõistsin, et naabrinaine tegigi nalja ära. Tegelikult oleks ta võinud ju oma mehe saatesse saata, see oleks kah kvalifitseerunud. Aga millegipärast valis minu." Et ka teised sõbrad meest tagant utsitasid, et saad ometi rutiinist välja, otsustas Andres avantüüri kaasa teha – maksku mis maksab, tulgu ennast kas või ihualasti kiskuda. "Lubasin naabrinaisele, et kui mind viie hulka võetakse, siis ma mitte ühelegi asjale risti ette ei löö," sõnab ta. "Olen tegelikult terve elu põdeja mees olnud. Nüüd enam ei ole."

Tegigi elustiilis kannapöörde

Küllap sellesama "põdemise" pärast ei ole Andresel seni ka ühtki pikaajalist suhet olnud. "Ma ei ole ilus," kuulutab ta ausalt. "Ma ju ise ka vaatan välimust, vähemalt alguses. Eks kõigepealt ikka vaadatakse raamatu kaant – kui see lugema ei kutsu, siis kahjuks nii on." Teisalt, kust Kodila noormees peakski endale küljeluu leidma – nii väikeses kohas on valik väike.

"Tegelikult on meil siin päris palju lapsekäruga noori emasid," naerab Andres. Ja selgub, et paljudel neist noortest emadest isasid kõrval ei ole. "Ma oma küla tüdrukuid hea meelega ei vaataks," tunnistab mees. "Raplas on ööklubi, aga kes siis läheb ööklubisse naist otsima? Üheöösuhteks võib-olla jah, aga siis on jälle üks käruga emme juures." Pole lihtne maapoisil sobivat tüdrukut leida. "Täitsa surnud ring," möönab Andres. "Aga kuidas öeldaksegi: ära otsi klubist, võta naine mehelt, kes tema eest ei hoolitse."

Omajagu kilosid – kui palju täpselt, pole lubatud avaldada – õnnestus Andresel viie saatekuu jooksul maha võtta, kuid suisa Adoniseks teda vormida ei suudetud. Praegu on ta kehakujuga, mida võiks nimetada täissaledaks. "See on elustiilisaade, nad ei oodanudki, et peame tohutult alla võtma. Olulisem oli meile tervislikku mõtteviisi sisse istutada. Ja see ka õnnestus – isegi minusugusele fruktile pandi mõistus pähe," naerab Andres. "Nüüd julgen juba peeglis endale otsa vaadata. Muidu oli nii, et suvel särki väga maha ei tahtnud võtta. Õnneks tuleb vanus peale ja enam ei viitsi eriti põdeda."