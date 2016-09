Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 12. septembri valik.

Läinud nädala pluss | Jooksjad vallutasid Tallinna! Reede õhtust eilse pärastlõunani oli Tallinna südalinna jooksjate päralt, kui Tallinna maratoni erinevate startide raames läks rajale paarkümmend tuhat (tervise)sportlast. See kõik oli vägev, sest

1) tegu on tugevatasemelise spordivõistlusega, 2) tegu on innustava eeskujuga tervislike eluviiside propageerimisel, 3) autovaba kesklinn meenutab loodetavasti üha enamatele pealinlastele, et ühistransport ja/või kondimootor aitavad säästa keskkonda, kus me kõik üheskoos elame ja toimetame.

Läinud nädala miinus | Eesti jalgpallikoondise 0:5 kaotus Bosnia ja Hertsegoviinale MM-valiksarja esimeses mängus oli piinlik. Vastutuse peab võtma peatreener Magnus Pehrsson, kelle töölepingu jalgpalliliit loodetavasti õige pea lõpetab.