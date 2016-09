Aga kõigest järjekorras. Mõne päeva eest kirjutas hea kolleeg Ivar Jurtšenko Eesti Päevalehes, et Eesti koondis võib Valgevenes ka kuni 18 punktiga kaotada ja olla peaaegu EMil – viidates FIBA ähvardusele. Mina jällegi küsisin pärast mängu veebireportaažis, et see 16-punktiliseks osutunud kaotus tõmbas EM-lootustele kriipsu? Ning samal õhtul küsis hea tuttav minult, et keda ta nüüd peab uskuma, kellel on õigus?

Järgmise aasta Euroopa korvpallimeistrivõistlustele kvalifitseerumise süsteem on keeruline. Täiendavat õli valab tulle asjaolu, et endiselt püsib õhus FIBA ähvardus riikide, kelle klubid hakkavad mängima EuroCupil, koondistele.

Meenutuseks: edasi pääsevad kõigi seitsme alagrupi võitjad ning lisaks neli edukamat teise koha meeskonda. Nende, teiseks tulijate omavahelises võrdluses lähevad arvesse ainult mängud oma grupi esimese ja kolmanda koha tiimide vastu, mitte aga kohtumised neljaliikmeliste gruppide punaste laternatega. Kokkuvõttes on piltlikult öeldes tegemist saja erineva muutujaga.

Kui Eesti lõpetaks omas grupis teisena, läheb ses võrdluses kindlasti arvesse 64:78 kaotus Poolale. Ning ilmselt ka mängud Valgevenega, kellega saldo jäi +19 ja -16.

Kuid see ei pruugi nii jääda! Portugal jääb praegu Valgevenest kahe võiduga maha, kuid võib toda edestada juhul, kui ise võidab ja too kaotab viimased mängud, ning jääb omavahelises peale rohkem kui 10 punktiga. See tähendaks, et Eestil läheks teise koha tiimide (kui ikka saame selle koha) võrdluses arvesse hoopis mängud Portugaliga! Kelle vastu on praegu kirjas võit 76:68. Ehk kui näiteks Eesti kaotaks neile ülehomme 1 punktiga ja võidaks seejärel Poola ning Portugal tulekski lõpuks Valgevene ees kolmandaks, oleks meil kolmanda koha tiimi vastu kirjas ikka võit ja kaotus, kuid korvide vahe +7, mitte +3 nagu praegu Valgevene vastu. Kes teab, milleks need neli lisapunkti lõpuks kasulikud võiksid olla!

Loomulikult ei saa Eestile kaotust soovitada, sest see võib meid kergesti hoopis teisest kohast ilma jätta, kuid eelnev kirjeldus näitab võistlussüsteemi absurdsust. Kahjuks pole FIBA suutnud midagi etemat välja mõelda.

Milline oleks aga Eesti võimalus loogilise stsenaariumi korral, kui ülehomme alistatakse Portugal, Valgevene kaotab Poolale ja grupi kõik kohad saavad enne viimast vooru paika (1. Poola, 2. Eesti, 3. Valgevene, 4. Portugal). Siis oleks meil enne viimast vooru teise koha tiimide võrdluses kirjas 1 võit ja 2 kaotust, allajäämine Poolale viiks saldo 1-3-le. Sellega on seitsme meeskonna konkurentsis peaaegu võimatu jõuda nelja parema sekka, sest seniste mängude põhjal saab pigem viis-kuus meeskonda 2-2 või parema saldo. Mis tähendab, et Poolat tuleb igal juhul võita ja mida suurema vahega, seda parem.