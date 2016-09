Eesti valitsev käsipallimeister Põlva Serviti kaotas tugevuselt teise eurosarja EHF Cup esimese eelringi korduskohtumises kodus 21:25 Rumeenia klubile Timisoara CSU Poli ja langes koguskooriga 43:51 konkurentsist.

"Kahe mängu kokkuvõttes oli vastane selgelt parem, aga see ei tähenda, et endal poleks tunne kehv – lootsin ikka, et suudame koduväljakul korralikuma lahingu anda. Hirmsalt soovinuks eurosarja jätkata. Need mängud on ju mängijatele ja meeskonnale väga vajalikud," sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

Euroopa Käsipalliliidu reeglite tõttu peab Eesti meister mängima tugevuselt teist eurosarja, kuigi taseme järgi oleks paslikum kraadi võrra nõrgem Challenge Cup. "Väga tahaks, et kui Eesti ei täida oma kohti Challenge Cup’is ära, siis saaksime ise valida, kus mängime. Aga paraku see nii pole. Eurosarjast langemine tõstab nüüd veelgi oktoobris algava Balti liiga tähtsust," sõnas Musting.

Ülejäänud Eesti käsipalliklubid end tänavu eurosarja üles ei andnud.