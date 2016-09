Jalgpallilinna Manchesteri mõlemad leerid, punane United ja sinine City alustasid hooaega uue peatreeneri ja täiseduga, mis muutis omavahelise duelli Premier League’i neljandas voorus eriti kaalukaks ja oodatuks. Esimeses vaatuses kuulus võit City’le.

Maailma kõige hinnatuma jalgpallitreeneri Pep Guardiola jaoks on Manchester City senise karjääri raskeim töökoht, sest mängijate valik on selgelt kesisem kui tema eelmistes töökohtades (FC Barcelona ja Müncheni Bayern).

Hooaja algusega on Guardiola temas kahelnutele mänginud korraliku ninanipsu – Meistrite liiga eelring läbiti mängeldes ning Premier League’is on Man City päralt täisedu. Eeldused (ja rivaalide lootused), et Guardiola vajab Inglismaa ja Man City’ga kohanemiseks aega, on osutunud tühiseks.

Derbit Unitedi vastu asuti Kevin de Bruyne 15. ja võistluskeeldu kandnud Sergio Aguero asemel ründajana alustanud 19aastase Kelechi Iheanacho 36. minuti väravatest juhtima. Zlatan Ibrahimovic lõi 42. minutil ühe tagasi, aga viigini United ei jõudnudki