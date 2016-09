"Jooksin oma esimese maratoni, oli suurepärane kogemus," õhkab üks spordisõber sotsiaalmeedias. "Nii mõnus!" kommenteerib teine pärast 10 km jooksu. Mis imevägi see on, mis paneb tuhandeid jooksusõpru pärast Tallinna maratoni üritusi ikka veel särama?

Laupäeval 10 km distantsi võitnud Tiidrek Nurme sõnul on valem lihtne: inimesed naudivad sporditegemist, kui neile on selleks kõik võimalused loodud. Nurme osales üritusel juba üheksandat aastat ning tema sõnul on tase aina kasvanud.

"Eestlased on detailides väga põhjalikud ning võib öelda, et selle üheksa aasta jooksul on korraldus jõudnud maailmaklassi! Ma pole näinud ühelgi rahvaspordiüritusel nii kõva taset kui praegu Eestis," kiidab Nurme.

"Vaata, et sa mustale ära paned!"