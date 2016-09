Vähk Parim päev selleks, et nautida koduse elu meeldivaid külgi. Sinu suhted lähikondsetega on hetkel usalduslikud. Kui sul on ongi probleeme, siis võid loota perekonna või siis suguseltsi toetusele.

Lõvi

Võid hetkel palju kergemini saavutada enda ette seatud eesmärke. Kõik sinu teel olevad takistused annavad palju lihtsamini järele. Protsessid tunduvat liikuvat soovitud ja loodetud suunas.

Neitsi

Täna on see päev, kus peaksid poodi minnes kindlasti sõbra kaasa võtma. Nimelt võid sa hetkeemotsioonide ajel osta midagi, mida sa tegelikult üldse ei vaja. Kuid aeg soosib igasugust seltsielu.

Kaalud

Veenuse-Uraani vastasseis võib tuua põnevaid (või ootamatuid-veidraid) sündmusi seltskondlikus plaanis. Keegi võib sind üllatada või lausa ehmatada. Aga ka motiveerida ja stimuleerida.

Skorpion

Tegutsed täna rahulikult ja süsteemselt, isegi natuke mehhaaniliselt. Kuid selline seisund lubab sul kergesti vabaneda stressist. Soodne päev kõigeks, mis seondub tervisega.

Ambur

Kuu ja Jupiteri opositsiooni tõttu kipud vinti üle keerama. Tasuks olla diplomaatilisem ning paindlikum oma arvamustes. Paljud su ideed võivad hetkel olla üsnagi radikaalsed.

Kaljukits

Tead, et iga inimene on Jumal omas maailmas. Seega on su võimuses teha kõik selleks, et saavutaksid suurema vabaduse ja sisemise tasakaalu. Kõik võimalused on alati olemas, need tuleb vaid üles leida.

Veevalaja

Marsi ja Uraani trigoon annab sulle vabad käed paljude vajalike muudatuste ja paranduste läbiviimiseks. Nüüd on ka õige aeg ette võtta midagi pöörast ja tavatut!