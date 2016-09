Hunt blokeeris Jetsi löögivärava avaveerandil ja takistas koduklubil 0:10 kaotusseisu jäämast. Sisuliselt võib öelda, et Hundi kauaoodatud blokist algas Bengalsi tänavune hooaeg. Matši esimesel veerandil pani koduväljakul mängiv Jets püsti uhke karusselli, läks kärmelt 7:0 juhtima ning oli valmis edu kasvatamiseks, kuni eestlase käsi kerkis Nick Folki kolmesilmase pealelöögi ette. Matši esimese õnnestumise pealt saadud emotsioonist hakkas lõpuks tööle ka Bengalsi ründemäng ning edasi võideldi Jetsiga kui võrdne-võrdsega.

Igatahes kohtumise järel nimetavad mitmed Bengalsi fännid Twitteris Hunti meeskonna kaitsekoosseisu parimaks meheks. Rõhutatakse, et ilma tema blokeeritud löögiväravata oleks Bengals selle mängu kaotanud:

My MVPs of the day:



Offense: AJ Green

Defense: Margus Hunt (I can't believe it)

Special teams: Nugent — Braden Whited (@BradenWhited) September 11, 2016

Pretty sure all #Bengals fans had Margus Hunt & Josh Shaw with the big plays on defense, while Nuuuge made a long FG to win it. #WhoDey — Mike Petry (@imtheMDP) September 11, 2016