Jäär Päevas on võimsad energiad, mida peaksid suutma mõistlikult kasutada. Enesetunne võib kannatada just energia ülemäärase kogunemise tõttu, mistõttu teretulnud oleks sport ja füüsiline töö.

Vähk

Sinu tundlik sõrm on elu pulsil - väga palju juhtub just sinu silme all või siis sinu osavõtul. Oled nüüd võimeline liikuma kiiresti edasi, ilma kahtlusteta. Saad ka aru inimeste varjatud motiividest.