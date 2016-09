Rõivase kirjas seisab, et Ligi on poliitiliselt kogenud ning tunneb ja tunnetab välis- ja julgeolekupoliitika nüansse. Lauril on aga tänu majanduse magistrikraadile võime mõista keerulisi valikuid, mis seisavad ees haridusmaastikul.

Ärevas julgeolekuolukorras vajab Eesti tugevat välisministrit, kelle töölaual on luubi all konfliktid meie naabruses, Euroopa Liidu tulevik ja Euroopa Liidu eesistumine vähem kui aasta pärast.

Jürgen Ligi pikaajaline kogemus poliitikas, töö kaitseministrina ning Tartu Ülikoolis omandatud välismajanduse eriala teevad temast väärika kandidaadi välisministri kohale. Jürgen Ligi tunneb ning tunnetab välis- ja julgeolekupoliitika nüansse ning leian, et Euroopa Liidu tuleviku aruteludes tuleb kasuks ka majandusteemade hea valdamine.

Maris Lauri pikaaegne majandusanalüütiku kogemus ning teadusmagistri kraad majandusteadusest aitavad mõista Eesti teadus- ja haridusmaastiku ees seisvaid keerulisi valikuid. Maris Lauri on ise öelnud, et majanduskasvu vundamendiks on hea haridus ja ta on ise selle kvaliteedi tõstmisse panustanud kõrgkoolides loengute lugemise ning väitekirjade juhendamise läbi.

Taavi Rõivas

Erakonna esimees