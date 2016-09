Eile hommikul tungis Gurwara Sahib templisse Inglismaal 20–30 mõõkadega vehkivat meest, et takistada sikhide kogukonna liikme abielu võõraverelisega.

Kaheksa tundi väldanud vastasseis politseiga lõppes verevalamiseta. Templisse tunginuist vahistati 14 inimest. Sikhid on tihti püüdnud takistada segaabielude sõlmimist ja Suurbritannias elavate sikhide nõukogu on samuti teatanud, et sikh tohib abielluda vaid oma kodukonna liikmega. Kuid kunagi varem pole segaabielu sõlmimine templis viinud relvastatud vastasseisuni.