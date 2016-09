"Ükski lind ei lenda nii kiiresti," väidavad vandenõusse uskujad. Elon Musk tviitis, et kõige tähtsam on teada saada, miks kostis enne plahvatust kopsatus.

"See krähm, mida on fotodel näha, on tegelikult lind," vaidlevad vastu eksperdid, kes ei usu vandenõuteoreetikuid, kinnitades, et selline väike objekt, isegi kui see oleks droon, ei suudaks kanda relva, millega Falcon 9 tulistada.

Raketiplahvatuse põhjus on siiani selgusetu. Mootorite katsekäivitamiseni jäi vaid mõni minut, kui rakett plahvatas.

Õnneks olid kõik töötajad juba stardiplatvormilt lahkunud ja keegi ei saanud vigastada.

"Ma olen sügavalt pettunud," ütles Facebooki omanik Mark Zuckerberg 1. septembril pärast raketi plahvatust.

Ta oli tellinud koos firmaga Eutelsat Communications satelliidi, mis pidi tagama Aafrika 14 riigi elanikele tasuta lairibainternetiühenduse. "Aga me ei jäta oma missiooni ja jätkame tegutsemist," kinnitas Zuckerberg Facebookis, et tuleb tellida uus satelliit.

Iisraeli kosmosetööstuse esindaja ütles, et satelliit maksis 200 miljonit dollarit ja selle häving on ränk hoop. Hoop on see ka 45aastasele miljardärile Elon Muskile, kes on seadnud eesmärgiks odavad kosmoslennud ja kavatseb arendada rakette, mida saab taaskasutada. Esimene kord õnnestus raketi esimene aste tuua Maale tagasi eelmise aasta detsembris.

Saatke fotod ja videod

Musk on lubanud tänavu septembris avaldada täpsed plaanid Marsi koloniseerimiseks. Varem on kinnitatud, et esimene SpaceXi rakett läheb Marsi poole teele lähema paari aasta jooksul. Küll veel ilma inimesteta.

Musk palus kohe pärast 1. septembri õnnetust kõigil, kes jälgisid raketi ebaõnnestunud starti ning tegid fotosid ja videoid, saata need tema firma peakorterisse Hawthorne’i Los Angelese lähedal.

"Meil on vaja kiiresti aru saada, mis juhtus, et minna lendudega edasi," ütles Musk.

Pärast õnnetust pidi ta panema edasised lennud seisma, seega ähvardavad teda hiigelkahjud. SpaceX on kavandanud rakettide stardid niivõrd tihedalt, et ka kuuajaline viivitus on kurjast. Tänavu tegid 60 miljonit dollarit maksvad Falcon 9 raketid enne õnnetust kaheksa lendu, kuid neid oli plaanis 18 ja tuleval aastal koguni 24.

"Me oleme tegelnud rakettidega juba üle kümne aasta ja see on esimene selline juhtum," kirjutas Musk Twitteris.

"Tahan osutada, et plahvatus toimus rutiinse kütusesisestamise ajal, mootorid polnud sisse lülitatud ja polnud väliseid mõjutajaid, mis oleksid tekitanud nii suurt kuumust, et kütus plahvatab."

Just need sõnad ja fotode terane uurimine panigi vandenõuteoreetikud uskuma, et droon tulistas raketti, mis seejärel plahvatas. Tavaliselt plahvatavad raketid varsti pärast starti ja on üsna haruldane, kui õhku lendab sisse lülitamata mootoritega rakett. Varasemast on teada vaid mõni sellelaadne juhtum. Näiteks plahvatas 1960. aastal Titan D rakett ja paarkümmend aastat hiljem Venemaal Plesetskis rakett R-7. Viimane tõi kaasa 48 inimese surma.

1. septembri õnnetus oli SpaceXile teine ja seda veidi rohkem kui aasta jooksul. 28. juunil 2015 plahvatas paar minutit pärast starti kosmoselaev Dragon, mis viis Maa orbiidil tiirlevasse rahvusvahelisse kosmosejaama varustust.