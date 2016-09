Vaevalt oli odavlennufirma EasyJet lend Londoni Gatwicki lennujaamast Veneetsiasse jõudnud õhku tõusta ja piloot kuulutada: "Mu daamid ja härrad, tere tulemast pardale", kui tema juttu katkestas röögatus lennuki tagaosast: "Allahu akbar! Täna sureme kõik! Lennuk kukub alla!" Lapsed puhkesid nutma, pulmareisile Veneetsiasse lennanud Lucy ja Terence O’Sullivan olid endast väljas ja hirmul.

"Istusime viis toolirida eespool täiest kõrist ähvardusi röökivast mehest. Kes ta on, me ei teadnud ja arvasime juba, et elusalt me lennukist ei välju," rääkis Lucy O’Sullivan ajalehele Mail on Sunday.

"Keegi ei tulnud ka selgitama ja meest lasti juba esimese poole tunni jooksul 26 korda tapmisähvardusi karjuda ning jalgadega eesolevaid istmeid taguda. Alles siis öeldi, et tegemist on Inglismaalt minema saadetava illegaaliga, keda valvab kaks politseiohvitseri."