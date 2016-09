"Seks pole õnneliku abielu võti, vaid selle kõrvalsaadus," jagas mehhiklannast filmitäht Salma Hayek hiljuti ajakirjas Red oma elutarkust. "Ja seksi ei ole vaja iga päev. Igapäevane seks kaotab kiiresti võlu. Väga tähtis on säilitada õige omavaheline keemia," õpetab hiljuti 50. sünnipäeva tähistanud näitlejanna, kelle läbilöögi peapõhjuseks on peetud tema ekraanilt saali ulatuvat seksapiili.

Miljardäri kaasa

"Tähtis on, et endiselt saaks koos naerda ja koos uusi asju avastada, et teineteise seltskonnas oleks lõbus ja romantika ei kaoks," teab Hayek abieluõnne valemit.

Ehkki kooselu miljardäriga pole tal üdini libedalt sujunud.

Paar kihlus 2007. aasta hakul ja sama aasta septembris sünnitas Hayek tütre Valentina Paloma. Pinault on hiljem ajakirjandusele rääkinud, et rasedus oli kaasale väga raske, arstid kartsid nii selle varajast katkemist kui ka hoiatasid, et laps võib tulla puudega. Oli Hayek ju esiklast sünnitades üle 40 aasta vana. Läks õnneks – tüdruk tuli täitsa kenakene välja. Järgmisel aastal jooksis paari vahelt aga läbi must kass ja värske ema kolis beebiga omaette elama. Kuid mõne aja pärast lepiti, 2009. aastal abielluti ja koos ollakse õnnelikult tänaseni.

Teatavasti pole kumbki osapool teist petnud, ehkki Pinault figureeris enne Salmaga pesa punumist kõmuajakirjanduses supermodell Linda Evangelistaga. Ühtedel andmetel neli kuud, mehe väitel veelgi vähem kestnud armulugu päädis sellega, et Linda sünnitas poisslapse Augustin Jamesi, kellele Pinault’l tuleb umbes 40 000 eurot kuus alimente maksta.

MÄRULIKANGELANNA: Hayek koos Hispaania hurmuri Antonio Banderasega 2003. aasta kassahitis «Ükskord Mehhikos». (Vida Press)

Kloostrikoolist Hollywoodi

Täpse nimega Salma Hayek Jiménez on sündinud Mehhiko linnas Coatzacalcos. Tema isa oli Mehhikosse kolinud Liibanoni päritolu naftaärimees, ema mehhiklannast ooperilaulja. Nii et selles osas pole Salma elulugu mingi

seebiooper, kus kaunis tuhkatriinu leiab pururikka ja heasüdamliku rikkuri. Ta on läbi elu jõukal järjel olnud. Temperament on temas samuti olnud lapsest peale. 12aastane Hayek saadeti USAsse Louisianasse kloostrikooli, aga tuli varsti tirinal koju tagasi, sest auväärt nunnad ei suutnud plikat ohjeldada. Kui ta aga avastas näitlemise võlud, pühendus ta nii draama- kui keeleõpingutele jäägitu kirega. Ta räägib lisaks hispaania ja inglise keelele vabalt ka araabia ja prantsuse keelt.

1995. aastal tegi Hayek, kes seni oli pidanud leppima osadega tänaseks juba unustatud seriaalides, eduka hüppe. Noor filmilavastaja Robert Rodriguez, Quentin Tarantino semu, sai võimaluse teha tagasihoidlikust hispaaniakeelsest filmist ehe Hollywoodi toode. Film "Desperado" sai kuulsaks, filmiga aga saavutasid tõelise populaarsuse ka peaosaline Antonio Banderas ja tema armastatut kehastanud Hayek, kes varem oli USAs peaaegu tundmatu. "Desperado" kuulub tänaseni maailma löömafilmide klassika paremikku.

Järgmisel aastal jõudis ekraanile Rodrigueze vampiiriõudukas "Ehast koiduni", kus oli jällegi roll ka Hayekil. Nagu ka "El Mariachi" ja "Desperado" järjes "Ükskord Mehhikos" (2003) Banderase ja Johnny Deppi kõrval. Hayek on, muide, Rodrigueze laste ristiema.

Kuid näitlejataril tekkis õigustatud kahtlus, et teda võetakse järjekindlalt filmi kui seksikat latiinokaunitari, meesvaatajate peibutuslandiks. Hayek avastas siis kummalise ja traagilise saatusega Mehhiko kunstniku Frida Kahlo, kelle pöörane iseloom ja geniaalsus, aga ka rasked haigused ja liiklusõnnetusest tingitud vigastused pakkusid rolli, mis nõudis näitlejalt palju. Olles peaosaline ja üks produtsentidest, õnnestus Hayekil linale tuua film "Frida" (2002), mille eest ta valiti Oscari nominendiks. Kui ta ikkagi kuldmehikesest ilma jäi, lubas ta, et jätkab nii näitleja kui ka produtsendina, kuni selle kätte saab.

Peab suurimaks saavutuseks abielu

Hayek on end üha jõudsamalt produtsenditoolis sisse seadnud ja juhtinud näiteks seriaali "Inetu Betty" tootmist. Eesti kinopublik võis teda viimati näha Itaalia režissööri Matteo Garrone mitmelt festivalilt läbi käinud romantilises fantaasiafilmis "Lugude lugu" (2015), kus Hayek mängib kirglikku kuningannat. Tema häält võib kuulda äsja Eestis ekraanidele jõudnud täiskasvanute animafilmis "Vorstipidu".

Tuleval aastal saab Hayekit näha koos Alec Baldwiniga komöödiates "Drunk Parents" ("Purjus vanemad"), "How to Be a Latin Lover" ("Kuidas olla latiinost armastaja") ja "Beatriz at Dinner" ("Beatriz õhtusöögil") ning märulis "Hitman’s Body-guard" ("Palgamõrtsuka ihukaitsja") koos Samuel L. Jacksoni ja Ryan Reynoldsiga.