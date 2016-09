Riigikogu reformierakondlasest liige Aivar Sõerd usub, et haigekassa miinusest väljatoomisele aitaks kaasa ravikindlustusseaduse muudatus, millega saaks tuua eraraha tervishoiusüsteemi juurde ja tekiks uusi tervishoiu kindlustusteenuseid.

Aivar Sõerdi sõnul pole tervishoiusüsteemi ja haigekassa rahastamise probleemid ühekordsed ja ootamatud. "Rõhutan, et suurenev puudujääk ja suutmatus kinni pidada eelarvest on süvenenud ajal, kui tänu kiirele palgakasvule on kiiresti kasvanud ka haigekassale minev sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa. Mitu aastat kestnud 6–7protsendine aastane palgakasv ja kõrge tööhõive aga ei pruugi kesta igavesti," ütleb Sõerd.

Ilmselgelt vajab tervishoiusüsteemi rahastamine kiirete muudatuste sisseviimist, lisab ta. Paljud riigid Euroopas ja mujal maailmas on järjest enam avanud tervishoiuteenuseid vabale konkurentsile. Ühel või teisel viisil on vaba konkurentsi põhimõtteid järjest enam sisse viinud Suurbritannia, Holland ja Saksamaa. "Kusjuures põhiline motivaator ongi vananevate ühiskondade järjest suurenevad tervishoiukulutused. Eestis on toimunud täpselt vastupidine, erasektori investeeringud tervishoiusüsteemi on vähenenud, aasta-aastalt on vähenenud riigi haiglavõrgu välised ravimahud, märgib Sõerd. "Kui aastal 2009 tellis haigekassa riigi haiglavõrgu välistelt raviasutustelt 13 000 ambulatoorse taastusravi juhtu, siis aastal 2012 oli neid veidi üle 11 000. Eratervishoiuasutuste tõrjumist ja lepingutest ilmajätmist on haigekassa põhjendanud sellega, et riigihaiglad saavad enamiku ravijuhtudega ise hakkama ja erakliinikute abi selleks ei vajata."