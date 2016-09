Esimene lennupäev peeti Eestis tuhandete inimeste silme all 12. septembril 90 aastat tagasi Lasnamäe sõjaväelennuväljal. Üks tippsündmusi oli esitlus, kuidas hävitajad vastaste õhuväega võitlevad ja alt lennuväljalt mürtsuvad õhutõrjekahurid.

"Neljas lennuk on maandumas, viies, kus juhina veltveebel (Aleksander) Konno, istub veel kõrgel õhus. Tal on uus ja hea lennuk, üks moodsamatest hävitajatest, mis Prantsusmaalt ostetud. Kiire ja võimas. Konno aga üks parematest lenduritest, lõpetas lennukooli Inglismaal 1917. aastal. Tema lennuk langeb nüüd allapoole, imelik ainult, et ta kohe seda tiirlemist kätte ei saanud, mis ülejäänud neli. Lõpuks algab tiirlemine. Lennuk ei tule aga sellest välja ja langeb raksatades angaaride taha maha. Kahvatud näod vaatavad pealtvaatajate hulgast vastu. Üheksa Soome lendurit, kes lennupäevaks külla sõitnud ja seni omavahel elavalt mõtteid vahetasid, vakatavad. Nii palju oli Konno jõudnud siiski teha, et lennuk mitte otseti maa sisse ei jooksnud. Parem tiib puutus kiviaeda, rattad lendasid alt, tugeva hooga vajus lennuki kere veel edasi, tegi täispöörde ja jäi lõpuks seisma," kirjutasid ajalehed.

Punase Risti auto kihutas kohale ja viis raskesti vigastatud Konno haiglasse. Ta suri seal sel ajal, kui ta kolleegid veel õhus surmasõlmi näitasid.