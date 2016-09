Täna kella 17.15 ajal vajus Männiku karjääris vette sõiduauto Land Cruiser. Ligi kolmemeetrises vees käivad hetkel päästetööd, kuna üks inimene on jäänud autosse.

"Esialgu on teada, et viieliikmeline seltskond sõitis karjääri lähedal liivateedel, kui mingil põhjusel kaotas juht auto üle kontrolli ning see paiskus vette," sõnas politsei pressiesindaja Helen Uldrich.

Uldrichi sõnul juhtis autot 27-aastane mees, kes oli õnnetuse hetkel kaine.



"Neli sõidukis olnud inimest said oma jõududega autost välja, seal hulgas 5-aastane laps. Tunnistajate sõnul jäi autosse 25-aastane naine."



Õnnetuse asjaolud on selgitamisel.