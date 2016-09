Riigikogu avaistungist tulenev suurem parkimiskohtade vajadus jätab põllumeestele esmaspäevaseks meeleavalduseks vaid pool Toompea lossi esisest platsist. Kas teie fraktsioon tuleb põllumeeste auks jala tööle?

Martin Helme, EKRE fraktsiooni esimees: Ei oska kogu fraktsiooni nimel rääkida, seda kindlasti me kuidagi koordineerima ka ei hakka. Osal meie kaugemate ringkondade saadikutel on Tallinna elukoht kesklinna lähedal ja nad käivad sageli jala tööle. Osal on parkimiskoht hoovis, mistõttu ei ole platsil tehtavad piirangud neile probleemiks. Üldiselt, nagu Tallinnas parkimisega ikka, – igaüks vaatab ise, kuidas hakkama saab.

Priit Sibul, IRLi fraktsiooni esimees: viimastel aastatel põllumehi tabanud probleemid on tõsised ning neile tähelepanu juhtimine on kindlasti vajalik ja asjakohane. Meeleavaldused on poliitikategemise osa ning põllumeeste mured, millele soovitakse meeleavaldusega tähelepanu saada, piisavalt sügavad. Meie fraktsiooni saadikute jaoks on oluline otsida põllumeeste probleemidele lahendust, tööle tuleku ja mineku korraldamisega saab igaüks ise hakkama.

Kadri Simson, Keskerakonna fraktsiooni esimees: Ühist kokkulepet, kuidas keegi uue istungjärgu puhul tööle tuleb, meil fraktsioonis pole. Mina plaanin küll jala tööle tulla. Mis puudutab aga põllumehi ja nende probleeme, siis sellega seoses on Keskerakonna fraktsioonil kavas märksa konkreetsem tegevus. Nimelt plaanime algatada esmaspäevasel istungil otsuse eelnõu, millega tagataks meie põllumeestele riigieelarvest aastatel 2017–2020 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega lubatud maksimaalses määras üleminekutoetuseid, mis võrdsustavad toetused Euroopa Liidu keskmisega. Eesti põllumeestele tähendaks toetuste maksimaalses mahus väljamaksmine peaaegu 70,6 miljonit lisaeurot. Olen veendunud, et meie põllumajandustootjad vajavad konkurentsis püsimiseks riigi maksimaalset abi ning meie soov on seda neile ka pakkuda.

Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik erakond ja Vabaerakond jätsid küsimusele vastamata.