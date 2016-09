Üks tuttav riigiametnik, kes on seotud ka riigieelarve koostamisega, ütles juba paar aastat tagasi, et aktsiisidega eelarveaukude lappimine viib viinarallini lõunanaabrite juurde. Arvasin siis, et ega põhja-eestlased küll viitsi väikse rahasäästu nimel lõunasse sõita.

Tänavu meenutas sõber mu tollast reaktsiooni ja uuris, kas söön nüüd oma mütsi ära. Tõsi ta on – riik tõstab alkoholiaktsiisi kümne protsendi kaupa aastas, ent riigieelarvet see õieti ei nuuma, sest viinaralli ongi piiri taha liikunud. Värske uuringu järgi on alates selle aasta veebruarist pea iga neljas tööealine Eesti elanik ostnud alkoholi mõnest Läti piiripoest. Tean oma tutvusringkonnaski noori tallinlasi, kes on sõitnud Lätti vaid selleks, et osta varuks suurtes kogustes kangemat kraami. Hinnatõusu pärast alkohol ostmata ei jää, otsitakse hoopis võimalusi, kuidas seda odavamalt hankida.

Ma ei leia, et alkohol peaks odav olema, vastupidi. Aga aktsiisi tuleks tõsta meid ümbritsevaid olusid arvestades. Nagu mainis ka seesama tuttav riigiametnik– poliitik tahaks vaid toetusi tõsta ja ilus välja paista, aga kuskilt tuleb see raha leida.

Aktsiisitõus ei ole võluvits kõigi riigikulude katmiseks.