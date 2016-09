Kupees pöördub noormees vanema kaasreisija poole:

"Öelge, palun, kui palju kell on?"

"Seda ma ei tee! Ei ütle ja kõik!" hüüab küsitu. "Ma juba tean, kuidas see jätkub.

Mina ütlen teile kellaaja. Teie tänate. Jää on sulanud. Algab sõbralik vestlus. Siis väljume koos. Jaamahoones teete mulle välja tassi kohvi ja ma olen kohustatud teid külla kutsuma. Aga kodus on mul tütar. Iludus. Teie armute, tema teisse samuti.

Teie palute tütre kätt. Aga mina... Olgu ma neetud, kui annan oma tütre mehele, kellel pole kellagi!"