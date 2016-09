Kanal 2 hakkab täna kell 19:35 näitama maailma vägevaima teleshow "Ameerika talent" kõige värskemat hooaega, kus kaasa teeb ka Eesti akrobaat Vello Vaher.

"Seal on suuri staare, aga ka väga andekaid lapsi," kirjeldab Vello Vaher talendisaadet, mis iganädalaselt naelutab Ameerikas telerite ette rohkem kui kümme miljonit televaatajat.

Pühapäeviti Kanal 2 ekraanile jõudev "Ameerika talent“ on ameeriklaste jaoks suve kõige olulisem saade. Hoogne, särav ja rohkelt üllatusi pakkuv teleshow on kõik eetrisoldud aastad püsinud kindla liidrina vaatajate topis ja sama edukas on ka käesolev 11. hooaeg.