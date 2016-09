Viiekordne vanaema Reet Linna tunnistas vanavanemate päeval, et hea sõna maksab väga palju ning tema on püüdnud oma lastelastele olla mõistev vanaema.

"Kaspar, kes on nüüd 16, tegi lasteaias makaronidest kaelakee, see on mul siiamaani alles. Need on pisikesed märgid, mis näitavad, et sa lähed korda oma lapselapsele, nad hoolivad sinust," vahendab ERR-i uudisteportaal Reet Linna poolt "Vikerhommikus" räägitut.

"Ma küll ei tahaks olla torsakas ja mossis, ma olen lubanud endale, et ma kunagi ei kärata ja karju nende peale," kirjeldas Linna.

Linna ütles, et sokke ta oma lapselastele ei koo, küll aga on ta tüüpiline pannkooke küpsetav vanaema.