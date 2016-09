Täna kella 9.30 ajal teatati häirekeskusele liiklusõnnetusest Paldiski-Padise tee 4. kilomeetril, mille tagajärjel hukkusid kaks inimest.

Hetkel teada oleva info kohaselt kaotas Padiselt Paldiski suunas teel olnud Audi juht kontrolli oma sõiduki üle, misjärel sõitis teelt välja vastu posti, teatab Politsei.

Politseinike hinnangul võis auto kiirus olla lubatust kordades suurem, kuna jäljed viitavad sellele, et auto tegi enne maandumist ca 60 meetrise õhulennu ning paiskus seejärel vastu elektriposti.

Autos olnud kaks inimest – juht ja kaasreisija, hukkusid sündmuskohal. Nende isikud on kindlaks tegemisel.



Sündmuskohal tööd tegevate politseinike hinnangul on avarii juhtunud juba öösel. Õnnetuspaik on teest veidi eemal, varjulisemas kohas ning ei paista kohe silma. Kraavi sõitnud auto avastasid sündmuskoha juures elektritöid teinud mehed.

Politseinike sõnul on teeolud avarii paiga lähedal head, lubatud kiirus antud teelõigul on 90 km/h.



Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.