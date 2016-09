"Ma oleks pidanud rohkem passi vaatama,“ tunnistab Rannamäe, et on alati olnud äärmusest äärmusesse tegija ning see oli ka üks põhjus, miks ta mõne aja eest mööda Euroopat maratonidel käis jooksmas. Lõpuks ütlesid mehe põlved lihtsalt üles.

"See on väga valus teema, kas me ikka peame sellest rääkima," tunnistas Rannamäe Välbale, et maratonidest ja jooksmisest loobumine on paras okas ta hinges siiani.

Kuigi Aarne Rannamäel oli põhjust tunda uhkust oma telekarjääri üle, siis tunnistas eile meie hulgast lahkunud Rannamäe eelsalvestatud ERR-i saates "Hommik Anuga“, et tema jaoks ei ole see midagi erilist.

Ta tunnistas, et parimate aegadel jooksis ta 350-380 kilomeetrit kuus. Rannamäe kaotas nii 32 liigset kilo.

"Ma räägin, et hull, ma elasin äärmusest äärmusesse ja mul oli püha eesmärk saada maratonis aeg alla nelja tunni," tunnistas Rannamäe, kelle tippmargiks jäi 4 tundi ja 20 minutit.

Rannamäe tunnistas, et tal on siiani okas hinges, kui möödub autoga jooksvast inimesest.

"Keeran pea ära ja mõtlen, et kuramus, ma tahaks ka,“ lisas Rannamäe.

Miks hinnatud ajakirjanik jäi pidama ERR-i ega võtnud vastu paljusid pakkumisi, mis talle aastate jooksul tehti?

"Hubasus, mugavus ja laiskus on asja nimi,“ tunnistab Rannamäe, et töö oli tema jaoks lihtsalt nii põnev.

Rannamäe meenutas, kuidas ta oli täna, 15 aastat tagasi tööl ja mäletab siiamaani, kuidas ta valmistus eetrisse minekuks.

"Ma ajasin just lipsu ette, olin valmis grimmi minema ja läksin läbi EBU toa, kust rahvusvahelist pilti võetakse. Oli esimene pilt sellest, kuidas lennuk lendab torni. Ma mõtlesin, et vaata kui kihvt, täna saab saate lõpuloo, nagu praegu AK-s on, et lõpus on mingi tõsine, aga natukene kergem lugu, me ei teadnud ju, mis lennuk oli, ja minut või kaks võttis aega, ma sain aru, et nüüd on toimunud midagi hullu. Ja nii see läks, siis ma elasin eetris kõik järgmised päevad," meenutas Rannamäe.

"Lõpus oli ikka väsimus viimase piiri peal,“ tunnistab Rannamäe ausalt.

"Minu pihta ei ole keegi tulistanud, kuigi kuul on rauda tõmmatud, aga…,“ rääkis Rannamäe, et ohtlikke olukordi on seoses tööga olnud, kuid ei midagi ületamatut.

Ta meenutab Iisraelis Palestiina valimiste ajal piiripunktis kogetut.

Seal käratati talle, et seis – muidu kõlab lask.

"Kerge hirmuvärin on hiljem tulnud, seoses konkreetsete olukordadega kuskil reisidel ajakirjanikuna,“ rääkis Rannamäe.

"Sinuga võib juhtuda ka siinsamas - telemaja taga või Harju tänaval või oma kodus voodis magades,“ näis Rannemäe uskuvat, et elu elamine ongi üks paras risk.

Eurooplased on end ise hukule määranud?

Rannamäe rääkis saates ka välispoliitikast ja sellest, et Euroopa on pagulastega seoses ise omale häda kaela tõmmanud.

"Iga ühiskond on võimeline assimileerima või vastu võtma teatud hulga teistsuguseid. Kui see piir ületatud, siis ongi…“ leidis Rannamäe, et kriitiline piir on ületatud.

"Küsimus ei ole minu jaoks kunagi olnud selles, kas islam on hea või paha, aga ta on teistsugune. Seal on teistsugused normid. Sa pead sellega arvestama või hoidma seda kontrolli all,“ uskus Rannamäe ja lisas, et igal asjal on piir ja Euroopas on see piir kahjuks ületatud.

"Meie oma süü on see tegelikult kõik. Meie oma valge Euroopa süü,“ täpsusta ta.