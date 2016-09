Cristiano Ronaldo lajatas vastu endisele Barcelona jalgpallurile Xavile, kelle arvates pole Portugali tähel vedanud, et mängib samal ajastul kui Lionel Messi.

Xavi rääkis nädala alguses Hispaania raadios, et Messi on ajaloo parimaid jalgpallureid. "Kindlasti on Ronaldo oma ajastu kohta suurepärane mängija, aga ta mängib samal ajal ühe jalgpalluriga, kes on põhimõtteliselt ajaloo parim.

Ronaldo on imeline, aga teda ei saa võrrelda Messiga, kes jääb esimeseks nii kaua, kui tahab. Ainult loll ei pea Cristianot väga heaks mängijaks, aga tal pole õnne, sest mängib samal ajal Lionel Messiga."