Eile õhtul peetud aasta viimase suure slämmi turniiri US Openi naiste üksikmängu finaalis alistas esmaspäeval maailma esireketiks tõusev Angelique Kerber tšehhitari Karolina Pliskova (WTA 11.) kolmes setis 6:3, 4:6, 6:4.

28aastane sakslanna teenis pärast kahte tundi ja seitset minutit oma teise suure slämmi tiitli. Esimene tuli selle aasta alguses, kui tõstis pea kohale Austraalia lahtiste karika.

"See on uskumatu," sõnas Kerber pärast matši. "Ma seisan siin oma teise suure slämmi tiitliga ja see tähendab mulle nii palju. Väikse lapsena unistasin saada maailma esinumbriks ja võita suure slämmi turniir. Täna täitusid kõik mu soovid ja ma üritan lihtsalt seda momenti nautida."

Pliskova, kes mängis karjääri esimeses suure slämmi turniiri finaalis, alistas poolfinaalis senise maailma esinumbri Serena Williamsi, millega sai selgeks Kerberi tõus uueks maailma esinumbriks. Ameeriklanna oli WTA edetabeli tipus järjest 307 nädalat.