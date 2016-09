Valgevene korvpallikoondise parimaks tänases 79:63 võidumängus Eestiga kerkis BC Kalev/Cramos mängima hakkav Vitali Ljutõtš.

Ta jõudis juba kolmanda veerandaja lõpuks kaksikduublini ning kogus lõpuks 22 punkti ja 11 lauapalli. Seejuures tabas ta mängust 7 viskest 6 ja vabaviskeid 10st 6. "Jah, tahtsime võita suuremalt kui Tallinnas kaotasime, aga tabasite lõpus mitu kolmest - võib-olla Eestil vedas natuke," ütles Ljutõtš Õhtulehele.

Miks otsustas ta kodusest Minski Tsmokist siirduda algavaks hooajaks Kalevisse? "Agent kiitis Kalevit, rääkis, et see on tugev ja traditsioonidega klubi, kes on saamas kokku head koosseisu. Kalev on ju ka eelmiste aastate Ühisliiga mängudest tuttav," vastas Ljutõtš.