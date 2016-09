Kui Reinar Halliku kolmesed poleks Minskis Valgevenega peetud mängus tabanud, kujunenuks lõppseis veel nukramaks kui 63:79. Hallik ise aga purskas esimese emotsiooniga: talle tundus, et kõik läks valesti.

Just Halliku kolmene sekund enne lõppu viis Eesti kahe mängu kokkuvõttes Valgevene vastu plussi ja oli seega ülitähtis. "See oli täna ka ainus hea asi, et vahe jäi alla 19 punkti. Kõik ülejäänu - praegu tundub, et kõik läks valesti!"

Hallik tõdes, et võõrsil on alati raske mängida. "Kui teaksime vastust, miks tänane mäng just nii läks, siis me ei mängiks niimoodi! Rääkisime vaheajal riietusruumis, et üritame esimese poolaja vigu vältida ja oma mängu edasi mängida, kuid ei suutnud seda.

Nüüd tuleb kodus kahes mängus võidelda ja loodame, et publik ka tuleb toetama!"