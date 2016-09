Eesti korvpallikoondise mängujuht Sten-Timmu Sokk tõdes Minskis pärast 63:79 kaotust Valgevenele, et niisuguses mängus otsustavad paljuski ka kogemused ja neid jäi täna väheks.

"Nemad pidasid kolmanda mängu järjest kodus, meie kolmanda võõrsil. Nad olid veidi värskemad, aga meil ei tasu reiside ja mõne pooliku öö taha pugeda. Niisuguses mängus pead vastasest olema 10-15 punktiga üle, et lõpuks kahega võita - koduseinad ja -viled, see on normaalne. Siinkohal tulevad mängu kogemused ja neid jäi meil täna väheks. Vahel tegime lolle vigu, kuid nii need kogemused tulevad. Tekkis närvilisus, mis kandus lõpuks kõigile üle," võttis Sokk allajäämise põhjused kokku.

"Kõik on veel võimalik, nüüd jääb pidada kaks kodumängu. Olen algusest peale öelnud, et meil pole mõtet endale pingeid peale panna. Peame hoidma pea püsti ja kodus mängima välja maksimaalse, mida suudame - peamine, et võitleme lõpuni ja me võistkonnana ära ei lagune."