Kui Poola tuleb viimases voorus Tartusse tõsiselt mängima, on meil väga raske võitu loota ning kui me seda ei suuda, pole finaalturniirile kindlasti asja. Tubli oli vähemalt asjaolu, et Eesti lõpetas mängu 7:0 spurdiga ehk ei kaotanud suuremalt kui Tallinnas võitsime (19 punktiga). Kui turniiri lõppedes on Eestil ja Valgevenel võrdne arv võite, jääme neist ettepoole. Kaks vooru enne lõppu on mõlemal meeskonnal 2 võitu.

2. Mis muutus võrreldes Tallinnas peetud mänguga?

Valgevene oli häälestunud hoopis isukamalt ja haaras pärast Eesti väikest algedu kiirelt initsiatiivi. Esimese veerandi lõpuks väljendus see 4-, poolajaks 9-punktilises üleolekus. Et Valgevene tuleb agressiivsemalt peale, võis karta, kuid ikkagi ei saanud eestlased vastaseid pidama. Lasta endale esimese veerandiga 24 punkti visata oli palju, seejuures tabasid võõrustajad 13 kahepunktiviskest 10.

Teisel veerandil muutus mäng kinnisemaks, mis sobis külalisvõistkonnale paremini, korra 8 punktile kärisenud vahe vähendati kolmele, ent järge ei tulnud, lisaks realiseeris Valgevene mitu kiirrünnakut. Samuti oli kodustatud mees Maalik Wayns täna hoopis teisest puust mees.

Valgevene korvpallikoondise jaks käis täna Eestist 79:63 üle. (Stanislav Moshkov)

3. Kas Kalev/Cramo on saanud hea mängumehe?

On küll. Vitali Ljutõtš kerkis juba mitmendat korda Valgevene koondise parimaks. Tal olid suurimad teened selles, et võõrustajad pääsesid kolmanda veerandi lõpu eel juba 14 punktiga juhtima. Ljutõtši arvel oli juba selleks ajaks kaksikduubel ehk 16 punkti ja 10 lauapalli, lisaks hea töö kaitses. Ta on füüsiliselt tugev ja agressiivne mängumees.

4. Kes oli Eesti parim?

Reinar Hallik. Kaotajatest on raske kedagi esile tõsta. Et Halliku sekund enne lõppu tabanud vise jättis eestlased kahe mängu kokkuvõttes Valgevenega plussi, nimetame ta ka parimaks! Lisaks andis mees nii palju, kui temas oli.

5. Mida peab Eesti edasist silmas pidades parandama?

Liiga palju lasti koos veaga korve visata. Ikka juhtub, et vastane nopib ründelauast palli, kuid ainuüksi esimesel poolajal juhtus kolmel korral nii, et nad realiseerisid kordusrünnaku korviks ning lisaks sellele teenisid vea ja tabasid ka vabaviske. On korvpalli kuldreegel: kui teed vea, siis ikka mehiselt, nii et vähemalt mängust sooritatavast viskest ei tuleks kahte punkti!

Samuti häiris Eesti mitu pallikaotust, kus söödu adressaat põrutas minema ja just samal hetkel suundus pall tühjaks jäänud kohale…

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siin avaldame kommentaarid esimesel võimalusel!

7. Mis saab edasi?