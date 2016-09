Tänaseks saab aga tõdeda, et koosseisuga on hästi läinud ning Valgevenega võõrsil oli kõige tähtsam kohtumine. Me kaotasime vähemaga, kui kodus võitsime ehk täna saime väikese võidu. See on positiivne, aga kas see meid ka päästab, seda ei tea."

"Mida mängu kohta ikka öelda? Mitu infarkti käis läbi, aga lõpp hea, kõik hea," õhkas Soonik kergendatult. "Kui 31. augustil astusin Saku Suurhalli ja vaatasin, et meil on puudu Janar Talts, Kristjan Kangur, Gregor Arbet, Gert Dorbek, Siim Sander Vene, Tanel Sokk ja Joosep Toome ehk seitse põhimeest, siis mõtlesin, et mis meeskond see on.

"Tänane kohtumine oli hoopis midagi muud Tallinna omast, aga vähemalt oli lõpp väga positiivne," sõnas Soonik. "-23 muutus -16ks. See oli Valgevenele kindlasti väga valus löök. Teades, et meil on kaks kodumängu ning kui isegi ühe võidame eeldusel, et valgevenelased ka ühe, siis tänase seisuga on eelis Eestil. Meie mehed said tänase lõpuga hea fooni kätte ning see aitab publikut saali tuua ja poisse uuesti toetada."

Kogenud treener tõdes, et vastased olid oli laupäeval eestlastest paremad. "Valgevene on hea meeskond ning "valgevenelane" Wayns oli alguse ebakindlusest üle saanud. Nende liinid toimusid väga hästi. Meie mehed võitlesid, aga koguaeg olid vastased paremad. Tase ongi selline ning Valgevene materjal on ju super - ameeriklasest playmaker, kõva tsenter ja terve ülejäänud meeskond."

Sooniku sõnul tõi tänane kohtumine väga hästi välja Eesti koondise kõige nõrgema koha - lauavõitluse. "Kui kaotame laua nii suurelt, siis kuidas on üldse võimalik võita? (Eesti jäi täna lauavõitluses alla 26:43 - H.P.) Ainult kolmestele on ka raske loota, kui korvi alt tuleb minimaalselt. Täna läks õnneks, eriti selle otsustava Halliku kolmesega.

Pinge kasvas pidevalt, kuid eestlased läksid trap'iga liiale. Lõpuks saime hakkama ja tuli paar õnnestumist, aga Valgevene sai nii palju lihtsaid korve. Sellega saab paar korda ehmatada, aga kui süsteemiks muutub, siis vastased hammustavad läbi. Ega nad lollid pole," hüüatas Soonik.

Eestlastest tõstis korvpallitreener esile 14 punkti toonud ja kõige olulisema kolmepunktiviske tabanud Reinar Halliku. "Tema tänane etteaste oli tasemelt midagi muud. Tabas väljast ja pani kogemused iga hinna eest maksma. Loomulikult kukkus lõpus ehk õigel ajal ka otsustav kolmene. Punktide koha pealt olid head ka Tanel Kurbas ja Sten Sokk, aga mängujuht tegi palju eksimusi.

Ma saan aru, et pikk reis on olnud seljataga ning kaitses töötas nagu loom. Eks väsimusest tulidki eksimused sisse, aga liiga palju lihtsaid pallikaotusi ka kogu võistkonna peale.

Ma arvan, et Tallinna eufooria ja Portugali mäng lõi fooni, et olemegi Euroopa meistrid," manitses Soonik Eesti koondist, kuid arvab, et viimasteks kohtumistes on meil võimalust küll.

"Tiit on mängitanud kõiki 12 meest. Kaitses oleme sellevõrra aktiivsemad ja agressiivsemad. Kui kellelgil on hea päev, siis toetab teda ja leiab talle viskekohad. Kõik mängijad on meil enam-vähem ühe pikkusega, mis on ka meie eelis. Kaitses on vahetuste tegemine minimaalne ning need pole isegi olulised. Pole suurt vahet, kas Sokk võtab tsentrit või tsenter mängujuhti - kõik on küllaltki sama pikkusega.