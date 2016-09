"Ta oli meile siin omamoodi mentor," sõnas Raud ja lisas, et kuna ta veetis ka ise väga palju aega välismaal tööd tehes, oli Rannamäe just see vanem kolleeg, kelle poole sai alati pöörduda ning kes ka välistoimetuse tööd koordineeris.

10. septembri pärastlõunal saabus teade Aarne Rannamäe lahkumisest ootamatu terviserikke tõttu, misjärel tõdes tema pikaaegne sõber ja kolleeg Neeme Raud, et tal on täna väga raske päev.

"Kui nii ootamatult vaadata tagasi, mis tundub kummaline, et peab vaatama tagasi, siis Aarne puhul on ikkagi olnud väga võluvaks see, et kõikide aastate jooksul mil olen teda tundnud, ei ole ta otsinud mingit liitu või sõprust mõjukate inimeste või ringkondadega, et selle kaudu oma mõju või suurust kasvatada," tunnustas Astrid Kannel kolleegi sirgeseljasuse eest.