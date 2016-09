Pühapäeval läheb eetrisse saade "Hommik Anuga", kus üheks saatekülaliseks täna ootamatult lahkunud Aarne Rannamäe, kes rääkis saate tarbeks elust meie ümber. Anu Välba ütles Õhtulehele, et ta on kolleeg Aarne Rannamäe lähedastega nõu pidanud ja hetkel on sündinud otsus, et saade lastakse homme eetrisse. Praegu istubki Anu Välba oma meeskonnaga montaažis, et varem salvestatud lugu sündmuste järgi sobivaks monteerida.

Avalikustatud tutvustuses on kuulda, kuidas Rannamäe ütleb Anule lause: "See on väga valus teema, kas me ikka peame sellest rääkima?"

Pikaaegsed kolleegid - Välba hääl on Rannamäest rääkides murtud. Võib aimata, et paljudele eeskujuks olnud Rannamäe lahkumine on tema kollegide jaoks tulnud väga ootamatult. "Positiivne ja helge intervjuu. See näitab, kui tore ja vahetu inimene ta oli," üritab Välba Rannamäega tehtud viimast intervjuud sel raskel hetkel kokku võtta. "See ei olnud portreeintervjuu," selgitab Välba, et Rannamäe rääkis pigem elust meie ümber. "Ta annab hinnangu presidendivalimistele, välispoliitilisele olukorrale," üritab Välba püsida tugev ega lasta end tänasest jahmatavast uudisest end murda. "Kogu asja point, et ta oli tööl 15 aastat tagasi, kui 11. septembril kaksiktornide õnnetus juhtus," lisab Anu Välba, et ka toona oli tegu pühapäevaga 11. septembriga, mil Rannamäe oli ERR-is tööl uudisteankruna. "Ja tema 35. telehooaeg... Ja kümnes hooaeg saates "Vabariigi kodanikud"..." jääb Anul lause lõpetamata, sest alati tugeva naisena mõjuv Anu puhkeb nutma...