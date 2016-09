2. Mis on olukord tiitlivõitluses?

Kalju ja Flora omavaheline viik sobis tabeliliidrile Infonetile, kelle edu mõlema eest tänaste mängude tulemusel paisus. Juhtnelikust on enim punkte kaotanud jätkuvalt Flora, mis muudab nende tiitlivõimalused üpris väikeseks. Aga kui Flora suudab teisipäeval alistada Infoneti ja Levadia saab samal ajal jagu Kaljust, on ka rohevalgetel veel šanss olemas.

FC Flora väravavaht Mait Toom. (Toomas Tatar)

3. Kas oleme Henrik Pürgile liiga teinud?

Jah. Siinkirjutaja andis eelmisel nädalal Eesti – Gruusia U21 EM-valikmängu kajastades mõista, et Pürg on Kalju kaitseliini nõrk lüli. Tänane matš tõestas vastupidist – augustis põhikoosseisu murdnud Pürg mängib oma koha hästi välja. Loodetavasti innustab see Kaljut (ja peatreener Sergei Frantsevit) rohkem enda noormängijaid usaldama. Peeter Kleini ja Märten Kuuse mänguaeg ei peaks piirduma esiliigaga.

4. Kes oli platsi parim mees?

Zakaria Beglarišvili. Hoogsas ja võrdses mängus paistsid silma pigem kollektiivid kui konkreetsed mängijad, aga Flora mängujuht väärib esiletõstmist, sest suutis terve 90 minuti jooksul leida vaba ruumi, küsida kaaslastelt palli ja seda tõhusalt ja hea visiooniga edasi jagada. Beglarišvili hoidis Flora mängu tiksuvana.

5. Mida peaksid meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Flora mäng oli silmatorkavalt praagirohke, mille ilmekaimaks näiteks Nikita Baranovi eksimus enne Kalju 1:0 väravat, kui koondislane lihtsalt pallist mööda lõi, mis lubaski Janar Toometi tsenderdusel jõuda Ats Purjeni, kes lõi 1:0. Sarnase praagiga patustasid teisedki.

Kalju oli teisel poolajal selgelt kahvatum kui esimesel, sest keskvälja südamiku moodustanud kolmik Reginald – Artjom Dmitrijev – Artur Valikajev ei suutnud Flora poolkaitsjaid piisavalt survestada. Hea töövõimega Eino Puri mängis päev varem esiliigas ja täna Lillekülas polnud…

Ats Purje viis Nõmme Kalju juba 2. minutil kohtumist juhtima. (Toomas Tatar)

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia lisame esimesel võimalusel mängijate/treenerite kommentaarid.

7. Mis saab edasi?

Uus ja raske lahing ootab mõlemat meeskonda juba teisipäeval, kui Flora võõrustab Lillekülas täna Sillamäe Kalevi 4:2 alistanud FC Infonetti ning Kaljule tuleb külla täna õhtul Narva Transiga kohtub FC Levadia. Teisipäevane voor on Premium liiga lõpusirge osas erakordselt tähtis!