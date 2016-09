USA politsei avalikustas foto heroiinist üledoosi saanud paarist, kes oli autos lääbakil. Asja kõige kurvem pool on see, et tagaistmel oli 4-aastane poisike...

Ohio politsei postitas foto Facebooki, et näidata narkootikumi mõju inimestele, sest ükski normaalne täiskasvanu ei jätaks oma mudilast taolisesse olukorda, vahendab Metro.

Vaata häirivat fotot SIIT!