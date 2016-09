Kerry sõnul lõppeks siis ka enam kui viis aastat kestnud verevalamine, mis on võtnud elu ligi poolelt miljonilt inimeselt. "See peaks lõpetama massipommitamise ja valimatu pommitamise tsiviil-linnaosades," sõnas Kerry.

"Täna teatame plaanist, mis loodetavasti vähendab vägivalda, leevendab kannatusi ja taastab liikumise läbirääkimistega saavutatava rahu ja poliitilise ülemineku poole Süürias,“ ütles Kerry pressikonverentsil Genfis lisades, et kokkuleppe püsimine inimeste valikutest.

Täna teatati Ameerika Ühendriikide välisministri John Kerry ja Venemaa välisministri Sergei Lavrovi ühisel pressikonverentsil, et reedel leppisid USA ja Venemaa kokku plaani kehtestada Süürias relvarahu, kirjutavad CNN ja Fox News.

Relvarahu peaks hakkama kehtima esmaspäeva päikeseloojangust, mil Süüria relvajõud lõpetavad missiooni vastaste kontrolli all olevatel aladel. Kui vaherahu peab vastu nädala, hakkavad riigid üheskoos võitlema islamiäärmuslike organisatsioonide vastu Süürias.

Türgi toetab Süüria rahulepet

Türgi välisministeerium teatas, et tervitavad USA ja Venemaa relvarahu kokkulepet, mis langeb kokku moslemite pühaga Eid al-Adha. Avalduses öeldakse, et kokkulepe on sõja lõppemise võtmeküsimus.

Ministeeriumi teatel hakkab Türgi andma Aleppo linnas humanitaarabi läbi ÜRO. Aleppo on Süüria linn, mis on viimastel kuudel sõjas eriti rängalt kannatada saanud.