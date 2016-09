"Saime teada, kui mu ema, kes elab kõrval majas, hakkas hommikul pool 7 tööle minema. Saatis sõnumi, et auto on rikutud," rääkis Gert Õhtulehele.

Kuigi süüdlast ei ole tabatud, kahtlustavad Keila inimesed 14–16-aastaste noorte kampa, kes mehe sõnul hiljuti turgu rüüstasid ning raudtee ülesõidul tõkkepuu ära lõhkusid.

"Meid on teavitatud, et kahtlustatakse neid, aga kahtlane on see, et kuidas teavad nemad minu nime ja autot? Maja ees seisis öösel korraga ju 4 autot... Ja valiti minu oma," mõtiskleb mees.