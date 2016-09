Täna keskpäeval tuli Kalev/Cramo ametlik teade, et meeskonnaga on laenulepingu alusel liitunud mängujuht CSKA-st ning samuti jätkab Gregor Arbet. Lisaks teatas aga korvpalliportaal Sportando, et Eesti meisterklubisse on liikumas ka 210 sentimeetrine eesliinimängija Mark Tollefsen.

Möödunud hooajal Arizona Wildcatsi meeskonnas pallinud Tollefsen tõi keskmiselt 22 mänguminuti juures 7 punkti ning 3 lauapalli. Tegemist on korraliku kaugviskajaga, kui mehe protsent kaare tagant oli 35,6 - ehk 73st 26.

23-aastane suure ääre positsiooni mängiv ameeriklane oli ka NBA vaateväljas, kuid unistuste liigasse siiski veel ei pääsenud. Kolmel hooajal San Francisco ülikooli esindanud Tollefseni näol on tegemist väga atleetliku mängijaga. Vaata videost, milleks mees võimeline on.