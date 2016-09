19. septembril alustav kodumaine "Selgeltnägijate tuleproov" on juba enne sarja algust üllatanud vaatajaid värvikate osalejate ja peakohtunik Marilyn Kerroga. Nüüd aga paljastas Jürgen Veber LP-le, et temast saab tuleprovi saatejuht ja skeptik.

"Olen saatejuht ja ka žürii liige, kes vaatab selgeltnägijate tegemisi ehk skeptilisema pilguga. Et keegi seal mingi trikiga tulemusi ei saavutaks, vaid kasutaks tõepoolest oma selgeltnägijavõimeid," rääkis Veber LP-le.

"Ma ei saa öelda, et ma oleksin seal selline skeptik, kes mitte midagi, mida näeb ja kogeb, ei usu," selgitas Veber. "Aga usun, et tunnen päris hästi ära selle, kui keegi läheneb asjale mingisuguse trikiga või üritab olukordi lahendada, toetudes oma erilisele tunnetusele või võimele."

Pean tunnistama, et läksin sinna saatesse sooviga tõmmata suurel hulgal inimestel vaip jalge alt, aga saadete jooksul on minust, skeptikust, saanud see, kel on sageli imestusest silmad pärani.

