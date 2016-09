Eesti korvpallikoondis kohtub täna Minskis tähtsas EM-valikmängus Valgevenega ning võib võidu korral kindlustada alagrupis teise koha.

Koondise vanim mängija Reinar Hallik ütles, et kolmandat mängu järjest võõrsil pole kunagi kerge pidada, kuid meeskond on valmis. "Väike viha on Poola-mängu kaotusest sees. Muidugi mõistame, et ka Valgevenel on sees viha Tallinnas saadud kaotusest. Omas kodus tulebki iga võistkond teistsuguse häälestusega peale ja seetõttu on võõrsil raskem mängida," alustas Hallik.

"Aga tahame võiduga koju minna! Süües kasvab isu, läheme jätkuvalt iga mängu võitma. Võidu korral möödub lennureis koju palju lõbusamalt."

D-alagrupis on pärast esimest ringi Poolal 3 võitu, Eestil 2, Valgevenel 1 ja Portugalil 0. EM-finaalturniirile pääsevad kõigi alagruppide võitjad ning seitsmest teise koha saajast neli paremat.